Після навчань "Запад-2025" військові РФ виїхали з Білорусі, але загроза залишається – ДПСУ

Після закінчення російсько-білоруських навчань "Запад-2025" військові РФ виїхали за межі РБ, але кордон з Білоруссю залишається предметом пильної уваги Сил оборони, оскільки ця країна продовжує підтримувати агресію РФ.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Загалом цей напрямок, попри те, що активна фаза навчань між Білоруссю та Росією закінчилася, але цей напрямок для нас залишатиметься в пріоритеті в плані безпеки. І загроза з території Білорусі для нас загалом нікуди не зникає.

Станом на зараз російських сил та засобів, які брали участь в цих спільних навчаннях на території Білорусі, ми не фіксуємо. Вони виїхали за межі Білорусі в бік Росії. Але знову ж таки, оскільки Білорусь продовжує підтримувати країну-терористку у війні, розв'язаній проти нашої країни, маємо бути пильними.

Однак якоїсь активності, станом на зараз, поряд нашого кордону, на напрямку нашого кордону на території Білорусі, на щастя, не спостерігається".

Деталі: Демченко зазначив, що завдання для України залишається незмінним – продовжувати нарощувати оборонні можливості по лінії кордону. Йдеться про інженерне облаштування фортифікаційних укріплень по прикордонню від Волинської області до Чернігівщини, мінування найбільш загрозливих напрямків, щоб унеможливити будь-який рух з території Білорусі.

