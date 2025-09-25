Усі розділи
Після навчань "Запад-2025" військові РФ виїхали з Білорусі, але загроза залишається – ДПСУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 вересня 2025, 09:48
Після навчань Запад-2025 військові РФ виїхали з Білорусі, але загроза залишається – ДПСУ
Андрій Демченко. фото Дмитра Сливного, ДПСУ

Після закінчення російсько-білоруських навчань "Запад-2025" військові РФ виїхали за межі РБ, але кордон з Білоруссю залишається предметом пильної уваги Сил оборони, оскільки ця країна продовжує підтримувати агресію РФ.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Загалом цей напрямок, попри те, що активна фаза навчань між Білоруссю та Росією закінчилася, але цей напрямок для нас залишатиметься в пріоритеті в плані безпеки. І загроза з території Білорусі для нас загалом нікуди не зникає.

Станом на зараз російських сил та засобів, які брали участь в цих спільних навчаннях на території Білорусі, ми не фіксуємо. Вони виїхали за межі Білорусі в бік Росії. Але знову ж таки, оскільки Білорусь продовжує підтримувати країну-терористку у війні, розв'язаній проти нашої країни, маємо бути пильними.

Однак якоїсь активності, станом на зараз, поряд нашого кордону, на напрямку нашого кордону на території Білорусі, на щастя, не спостерігається".

Деталі: Демченко зазначив, що завдання для України залишається незмінним – продовжувати нарощувати оборонні можливості по лінії кордону. Йдеться про інженерне облаштування фортифікаційних укріплень по прикордонню від Волинської області до Чернігівщини, мінування найбільш загрозливих напрямків, щоб унеможливити будь-який рух з території Білорусі.

Передісторія:

  • Навчання "Запад" на території Республіки Білорусь проводились 12-16 вересня на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігали підвищену пильність через ці навчання. Кілька країн закрили свої кордони з РФ на час їх проведення.
  • 15 вересня стало відомо, що Москва і Мінськ розширили географію спільних військових навчань "Запад-2025" на Калінінградську область, яка розташована вглибині Західної Європи.
  • В останній день навчань, під час візиту на полігон Муліно, Путін похизувався, що під час маневрів "Запад-2025" загалом було задіяно 100 тис. військовослужбовців на 41 сухопутному і морському полігоні, 333 літальних апарати, близько 250 кораблів і 10 тис. одиниць техніки.

