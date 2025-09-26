Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Беларусь
Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь, а тех, кто уже находится на территории страны – немедленно ее покинуть.
Источник: посольство Польши в Минске
Детали: В заявлении отмечается, что решение принято из-за роста напряженности в регионе, продолжающейся войны, а также неоднократных произвольных арестов польских граждан в Беларуси.
В ведомстве предупредили, что в "случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может стать значительно сложнее или даже невозможной".
Дословно: "Министерство иностранных дел обращается к гражданам Польши, которые остаются в Республике Беларусь, с призывом немедленно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства".
Предыстория:
- Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский подписал 23 сентября постановление о возобновлении пограничного движения с Беларусью.
- С 12 сентября все переходы на границе Польши с Беларусью оставались закрытыми. Приостановка пограничного движения действовала в обоих направлениях – выезда из Польши в Беларусь и наоборот – из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2025".
- Спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона заявил, что после окончания российско-белорусских учений "Запад-2025" военные РФ выехали за пределы РБ, но граница с Беларусью остается предметом пристального внимания Сил обороны.