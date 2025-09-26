Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь, а тех, кто уже находится на территории страны – немедленно ее покинуть.

Источник: посольство Польши в Минске

Детали: В заявлении отмечается, что решение принято из-за роста напряженности в регионе, продолжающейся войны, а также неоднократных произвольных арестов польских граждан в Беларуси.

В ведомстве предупредили, что в "случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может стать значительно сложнее или даже невозможной".

Дословно: "Министерство иностранных дел обращается к гражданам Польши, которые остаются в Республике Беларусь, с призывом немедленно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства".

Предыстория:

