Иван ДьяконовПятница, 26 сентября 2025, 01:25
Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Беларусь
Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь, а тех, кто уже находится на территории страны – немедленно ее покинуть.

Источник: посольство Польши в Минске

Детали: В заявлении отмечается, что решение принято из-за роста напряженности в регионе, продолжающейся войны, а также неоднократных произвольных арестов польских граждан в Беларуси.

В ведомстве предупредили, что в "случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может стать значительно сложнее или даже невозможной".

Дословно: "Министерство иностранных дел обращается к гражданам Польши, которые остаются в Республике Беларусь, с призывом немедленно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства".

Предыстория:

  • Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский подписал 23 сентября постановление о возобновлении пограничного движения с Беларусью.
  • С 12 сентября все переходы на границе Польши с Беларусью оставались закрытыми. Приостановка пограничного движения действовала в обоих направлениях – выезда из Польши в Беларусь и наоборот – из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2025".
  • Спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона заявил, что после окончания российско-белорусских учений "Запад-2025" военные РФ выехали за пределы РБ, но граница с Беларусью остается предметом пристального внимания Сил обороны.

