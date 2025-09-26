Все разделы
Россияне нанесли удар КАБ по жилому сектору в Сумской области: повреждены дома – МВА

Иван ДьяконовПятница, 26 сентября 2025, 05:34
Россияне нанесли удар КАБ по жилому сектору в Сумской области: повреждены дома – МВА
иллюстративное фото: "Суспільне"

Утром 26 сентября российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по жилому сектору в Сумской области. В результате атаки повреждены дома.

Источник: начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко

Прямая речь: "Около 4:20 враг нанес удар, предварительно КАБом, по жилому сектору в Стецковском старостинском округе. В результате атаки повреждены жилые дома. Могут быть перебои с электро- и газоснабжением. Масштабы атаки уточняем".

Детали: По словам старосты Юрия Лысенко, под атакой была Стецковка.

"Два дома полностью уничтожены, еще до десяти повреждены", – уточнил Лысенко "Суспільному".

