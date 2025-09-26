Росія за добу втратила ще 940 своїх солдатів – Генштаб
П'ятниця, 26 вересня 2025, 07:21
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 940 загарбників та понад 400 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 106 430 (+940) осіб,
- танків – 11 203 (+2) од,
- артилерійських систем – 33 147 (+14) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63 569 (+334) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 818 (+82) од.
Дані уточнюються.