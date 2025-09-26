Усі розділи
Росія за добу втратила ще 940 своїх солдатів – Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 26 вересня 2025, 07:21
Росія за добу втратила ще 940 своїх солдатів – Генштаб
Український захисник. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 940 загарбників та понад 400 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 106 430 (+940) осіб,
  • танків – 11 203 (+2) од,
  • артилерійських систем – 33 147 (+14) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63 569 (+334) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 818 (+82) од.

Дані уточнюються.

