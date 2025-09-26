Все разделы
Россия за сутки потеряла еще 940 своих солдат – Генштаб

Ирина БалачукПятница, 26 сентября 2025, 07:21
Украинский защитник. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки обезвредили 940 захватчиков и более 400 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 106 430 (+940) человек,
  • танков – 11 203 (+2) ед.,
  • артиллерийских систем – 33 147 (+14) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 63 569 (+334) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 818 (+82) ед.

Данные уточняются.

