Россия за сутки потеряла еще 940 своих солдат – Генштаб
Пятница, 26 сентября 2025, 07:21
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки обезвредили 940 захватчиков и более 400 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 106 430 (+940) человек,
- танков – 11 203 (+2) ед.,
- артиллерийских систем – 33 147 (+14) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 63 569 (+334) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 818 (+82) ед.
Данные уточняются.