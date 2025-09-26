Росія атакувала Україну 154-ма БпЛА: 128 дронів знешкодили

Від вечора 25 вересня російські окупанти атакували Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, 128 дронів вдалося знешкодити, але 26 влучили.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 7:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації".

Деталі: Свої безпілотники загарбники запускали з напрямків російських міст Брянськ, Орел та Міллєрово. Половина дронів були ударними типу "Шахед".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Повітряних силах наголосили, що вранці 26 вересня окупанти продовжують атакувати безпілотниками.

"З північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!", – підсумували у ПС.