Россия атаковала Украину 154-мя БпЛА: 128 дронов обезвредили

Ирина БалачукПятница, 26 сентября 2025, 07:52
Фото иллюстративное из Facebook спикера Воздушных сил Юрия Игната

С вечера 25 сентября российские оккупанты атаковали Украину 154-мя ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, 128 дронов удалось обезвредить, но 26 попали в цель.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 7:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 1 локации".

Детали: Свои беспилотники захватчики запускали из направлений российских городов Брянск, Орел и Миллерово. Половина дронов были ударными типа "Шахед".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В Воздушных силах подчеркнули, что утром 26 сентября оккупанты продолжают атаковать беспилотниками.

"С северного направления зашли новые группы ударных БПЛА. Соблюдайте меры безопасности!", – подытожили в ВС.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
