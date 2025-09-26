На фронті 200 зіткнень з ворогом, з них 67 на Покровському напрямку – Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень з ворогом, найбільше з них на Покровському напрямку – 67.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 9 бойових зіткнень.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 3 намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська та Довгенького.

На Куп’янському напрямку відбулося 4 ворожі атаки. Оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська, Радьківки та у напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак. Окупанти намагався вклинитися в оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в бік Дружелюбівки, Ставків.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку захисники зупинили 7 ворожих спроб просунутись вперед у бік Дронівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку відбулось 6 боєзіткнень у районах Ступочок та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Плещіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 67 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Мирноград, Новомиколаївка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 42 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 3 ворожі атаки поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку захисники відбили 6 атак противника в районах Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська та Кам’янського.

За минулу добу авіація сил оборони уразила два райони зосередження особового складу противника.