На фронте 200 столкновелений с врагом, из них 67 на Покровском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоПятница, 26 сентября 2025, 08:45
На фронте 200 столкновелений с врагом, из них 67 на Покровском направлении – Генштаб
фото: Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений с врагом, больше всего из них на Покровском направлении – 67.

Источник: Генштаб

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 9 боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении враг 3 раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска и Долгенького.

На Купянском направлении произошло 4 вражеских атаки. Защитники отражали штурмовые действия противника в районе Купянска, Радьковки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак. Оккупанты пытались вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Шандриголово, Заречное, Колодези, Торское и в сторону Дружелюбовки, Ставок.

На Северском направлении защитники остановили 7 вражеских попыток продвинуться вперед в сторону Дроновки и Переездного.

На Краматорском направлении произошло 6 боестолкновений в районах Ступочек и Александро-Шультиного.

На Торецком направлении враг осуществил 16 атак вблизи Плещеевки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Щербиновки, Катериновки, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении защитники остановили 67 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Никаноровка, Новоэкономичное, Лесовка, Николаевка, Сухецкое, Проминь, Покровск, Мирноград, Новониколаевка, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Гореховое, Дачное, Филия.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 42 атаки в районах населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Сычнево, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Поддубное, Новоселовка, Березовое, Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении силы обороны отразили 3 вражеские атаки вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении защитники отразили 6 атак противника в районах Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска и Каменского.

За прошедшие сутки авиация сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава противника.

Генштаб
