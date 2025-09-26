Росіяни атакували з дрона авто газової служби на Сумщині: воно вигоріло вщент

Російські загарбники ударили безпілотником по автомобілю газової служби, який їхав на обстеження території після попереднього авіаудару окупантів на Сумщині.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров в Telegram

Деталі: Очільник ОВА нагадав, що близько 4 ранку окупанти скинули керовані авіабомби на житлові будинки Стецьківського старостату Сумської громади. Минулося без постраждалих, але пошкоджено близько 10 будинків.

Пряма мова Григорова: "Після 7:00 російський дрон атакував автомобіль газової служби, яка прибула на обстеження після авіаудару. Працівники почули наближення безпілотника та встигли сховатися – вони не постраждали. Автівка ж згоріла вщент".

фото ова

За словами начальника ОВА, росіяни свідомо атакують мирних мешканців і фахівців аварійних служб.