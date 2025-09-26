Россияне атаковали с дрона автомобиль газовой службы в Сумской области: он сгорел дотла

Российские захватчики ударили беспилотником по автомобилю газовой службы, который ехал на обследование территории после предыдущего авиаудара оккупантов в Сумской области.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram

Детали: Глава ОВА напомнил, что около 4 утра оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на жилые дома Стецковского старостата Сумской общины. Обошлось без пострадавших, но повреждено около 10 домов.

Прямая речь Григорова: "После 7:00 российский дрон атаковал автомобиль газовой службы, которая прибыла на обследование после авиаудара. Работники услышали приближение беспилотника и успели спрятаться – они не пострадали. Автомобиль же сгорел дотла".

Фото ОВА

По словам начальника ОВА, россияне сознательно атакуют мирных жителей и специалистов аварийных служб.