Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали с дрона автомобиль газовой службы в Сумской области: он сгорел дотла

Ирина БалачукПятница, 26 сентября 2025, 08:51
Россияне атаковали с дрона автомобиль газовой службы в Сумской области: он сгорел дотла
Фото ОВА

Российские захватчики ударили беспилотником по автомобилю газовой службы, который ехал на обследование территории после предыдущего авиаудара оккупантов в Сумской области.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram

Детали: Глава ОВА напомнил, что около 4 утра оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на жилые дома Стецковского старостата Сумской общины. Обошлось без пострадавших, но повреждено около 10 домов.

Реклама:

Прямая речь Григорова: "После 7:00 российский дрон атаковал автомобиль газовой службы, которая прибыла на обследование после авиаудара. Работники услышали приближение беспилотника и успели спрятаться – они не пострадали. Автомобиль же сгорел дотла". 

 
Фото ОВА

По словам начальника ОВА, россияне сознательно атакуют мирных жителей и специалистов аварийных служб.

Сумская областьбеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россию не допустили в Совет Международной организации гражданской авиации
Зеленский заявил, что 10 сентября в Польшу направлялись 92 дрона РФ
Есть риск повторения Фукусимы: на ЗАЭС уже четвертый день продолжается блэкаут
Зеленский: Если РФ угрожает блэкаутом Киеву, то должна знать, что будет блэкаут и в Москве
Бывший европарламентарий признал получение взяток от украинского экс-нардепа Волошина
В Украину идут дожди
Все новости...
Сумская область
Россияне нанесли удар КАБ по жилому сектору в Сумской области: повреждены дома – МВА
В Сумской области российские войска атаковали спасателей FPV-дроном
Россияне ударили дроном по автомобилю в Сумской области, водитель в больнице
Последние новости
23:51
В пригороде Херсона вражеский дрон ранил мужчину, он в тяжелом состоянии
23:49
Куда поехать в Польше и Венгрии: туристические маршруты недалеко от границы с Украиной
23:10
Россияне ранили гражданских в Сумской и Черниговской областях
22:25
На фронте в субботу произошло уже 145 боев, больше всего – на Покровском направлении
22:16
Контрабандное "яблоко": как iPhone попадает в Украину
22:12
Данные тысяч детей в Лондоне украли хакеры, которые утверждают, что они из РФ – Reuters
21:48
В Варшаве задержали французского "человека-паука", который взобрался на самое высокое здание в ЕС
21:26
Лавров после слов Трампа заявил, что "уже никто не рассчитывает" на границы Украины 2022 года
21:19
В Германии хотят разрешить сбивать дроны при определенных условиях
21:06
Лавров уверяет, что РФ не запускает дроны в страны ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: