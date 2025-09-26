ОВА: Херсон зазнав масованої атаки росіян: 15 авіабомб і артилерія по центру міста

Вранці п’ятниці Херсон зазнав масованої атаки російських окупантів авіабомбами та артилерією, загинула 74-річна жінка, є поранені.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах, прокуратура Херсонської області

Пряма мова: "Зранку росіяни масовано атакували Херсон з авіації. Впродовж години по місту "прилетіло" близько півтора десятка авіабомб".

Деталі: За даними ОВА, внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків.

Крім того, орієнтовно о 08:30 російські військові вдарили з артилерії по центральній частині Херсона. Один із ворожих ударів прийшовся по маршрутному таксі. Внаслідок "прильоту" транспортний засіб – знищено.

Також постраждала 48-річна жінка. Вона дістала опіки обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості.

Своєю чергою прокуратура повідомляє про одну загиблу жінку.

Дослівно: "За даними слідства, вранці 26 вересня 2025 року російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок атаки загинула жінка, яка перебувала на вулиці.

Пошкоджено багатоквартирний будинок та автівки".

Прокудін уточнив, що близько 10:00 росіяни обстріляли Центральний район Херсона. Ворожий снаряд "прилетів" у багатоповерхівку.

Внаслідок ворожого удару потрощено квартири, а також згоріли автівки, що були припарковані поруч.

Ця російська атака обірвала життя 74-річної жінки, яка перебувала на вулиці.

Ще двоє херсонців постраждали у власних оселях. Бригада "швидкої" на місці надала допомогу 55-річному чоловіку та 84-річній жінці, які дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Також повідомляється, що до лікарні звернувся 45-річний чоловік, в якого діагностували вибухову травму та контузію.