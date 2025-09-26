Все разделы
ОВА: Херсон подвергся массированной атаке россиян: 15 авиабомб и артиллерия по центру города

Валентина РоманенкоПятница, 26 сентября 2025, 10:12
ОВА: Херсон подвергся массированной атаке россиян: 15 авиабомб и артиллерия по центру города
последствия удара РФ по Херсону 26.09.25. скриншот

Утром в пятницу Херсон подвергся массированной атаке российских оккупантов авиабомбами и артиллерией, погибла 74-летняя женщина, есть раненые.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетяхпрокуратура Херсонской области

Прямая речь: "Утром россияне массированно атаковали Херсон с авиации. В течение часа по городу "прилетело" около полутора десятков авиабомб".

Детали: По данным ОВА, в результате ударов повреждено административное здание и девять частных домов.

Кроме того, ориентировочно в 08:30 российские военные нанесли артиллерийский удар по центральной части Херсона. Один из вражеских ударов пришелся по маршрутному такси. В результате "прилета" транспортное средство было уничтожено.

Также пострадала 48-летняя женщина. Она получила ожоги лица, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу в среднем состоянии тяжести.

В свою очередь прокуратура сообщает об одной погибшей женщине.

Дословно: "По данным следствия, утром 26 сентября 2025 года российские военные осуществили артиллерийский обстрел Херсона. В результате атаки погибла женщина, которая находилась на улице.

Повреждены многоквартирный дом и автомобили".

 

Прокудин уточнил, что около 10:00 россияне обстреляли Центральный район Херсона. Вражеский снаряд "прилетел" в многоэтажку.

В результате российского удара были разрушены квартиры, а также сгорели припаркованные рядом автомобили.

Эта вражеская атака оборвала жизнь 74-летней женщины, которая находилась на улице.

Еще двое херсонцев пострадали в своих домах. Бригада "скорой" на месте оказала помощь 55-летнему мужчине и 84-летней женщине, которые получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Также сообщается, что в больницу обратился 45-летний мужчина, у которого диагностировали взрывную травму и контузию.

