Польща відкрила кордон з Білоруссю: просить своїх громадян негайно повертатись

Христина Бондарєва, Ірина БалачукП'ятниця, 26 вересня 2025, 10:45
Польща відкрила кордон з Білоруссю: просить своїх громадян негайно повертатись
Фото ілюстративне з gpk.gov.by

Польща відновила рух через кордон з Білоруссю на двох КПП і закликає своїх негайно залишити територію РБ.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на заяву посольства Польщі у Мінську

Деталі: Наразі для пасажирського руху відкрили прикордонний перехід Терсполь-Брест, а для вантажного руху працює прикордонний пункт Корощчин-Козловичі.

У посольстві наголосили, що через зростання напруженості, військові події в регіоні, а також випадки довільних арештів польських громадян МЗС Польщі не рекомендує будь-які поїздки до Білорусі. 

"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою. МЗС закликає громадян Польщі, які перебувають на території Республіки Білорусь, негайно покинути її територію доступними комерційними та приватними засобами", – йдеться в повідомленні посольства.

Передісторія:

  • Відкриття кордону з Білоруссю раніше у вівторок анонсував польський премʼєр-міністр Дональд Туск.
  • З 12 вересня всі переходи на кордоні Польщі з Білоруссю залишалися закритими. Припинення прикордонного руху діяло в обох напрямках – виїзду з Польщі до Білорусі та навпаки – через російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025".

