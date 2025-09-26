Польща відкрила кордон з Білоруссю: просить своїх громадян негайно повертатись

Польща відновила рух через кордон з Білоруссю на двох КПП і закликає своїх негайно залишити територію РБ.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на заяву посольства Польщі у Мінську

Деталі: Наразі для пасажирського руху відкрили прикордонний перехід Терсполь-Брест, а для вантажного руху працює прикордонний пункт Корощчин-Козловичі.

У посольстві наголосили, що через зростання напруженості, військові події в регіоні, а також випадки довільних арештів польських громадян МЗС Польщі не рекомендує будь-які поїздки до Білорусі.

"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою. МЗС закликає громадян Польщі, які перебувають на території Республіки Білорусь, негайно покинути її територію доступними комерційними та приватними засобами", – йдеться в повідомленні посольства.

Передісторія:

