Польша открыла границу с Беларусью: просит своих граждан немедленно возвращаться

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПятница, 26 сентября 2025, 10:45
Польша открыла границу с Беларусью: просит своих граждан немедленно возвращаться
Фото иллюстративное с gpk.gov.by

Польша возобновила движение через границу с Беларусью на двух КПП и призывает своих граждан немедленно покинуть территорию РБ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства Польши в Минске

Детали: В настоящее время для пассажирского движения открыт пограничный переход Терсполь-Брест, а для грузового движения работает пограничный пункт Корощчин-Козловичи.

В посольстве подчеркнули, что из-за роста напряженности, военных событий в регионе, а также случаев произвольных арестов польских граждан МИД Польши не рекомендует какие-либо поездки в Беларусь.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной. МИД призывает граждан Польши, находящихся на территории Республики Беларусь, немедленно покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами", – говорится в сообщении посольства.

Предыстория:

  • Открытие границы с Беларусью ранее во вторник анонсировал польский премьер-министр Дональд Туск.
  • С 12 сентября все переходы на границе Польши с Беларусью оставался закрытыми. Приостановка пограничного движения действовала в обоих направлениях – выезда из Польши в Беларусь и наоборот – из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2025".

ПольшаБеларусьграница
