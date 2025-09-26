Польша открыла границу с Беларусью: просит своих граждан немедленно возвращаться

Польша возобновила движение через границу с Беларусью на двух КПП и призывает своих граждан немедленно покинуть территорию РБ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства Польши в Минске

Детали: В настоящее время для пассажирского движения открыт пограничный переход Терсполь-Брест, а для грузового движения работает пограничный пункт Корощчин-Козловичи.

В посольстве подчеркнули, что из-за роста напряженности, военных событий в регионе, а также случаев произвольных арестов польских граждан МИД Польши не рекомендует какие-либо поездки в Беларусь.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной. МИД призывает граждан Польши, находящихся на территории Республики Беларусь, немедленно покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами", – говорится в сообщении посольства.

Предыстория:

