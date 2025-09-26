Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Каллас про відповідальність Трампа за допомогу Україні: "Він пообіцяв зупинити вбивства"

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 26 вересня 2025, 12:20
Каллас про відповідальність Трампа за допомогу Україні: Він пообіцяв зупинити вбивства
Кая Каллас. Фото з Facebook

Європа не несе одноосібної відповідальності за допомогу Україні у припиненні війни з Росією – її також несуть і США.

Джерело: головна дипломатка ЄС Кая Каллас виданню Politico, "Європейська правда"

Деталі: За словами Каллас, саме президент США Дональд Трамп дав обіцянку зупинити бойові дії.

Реклама:

"Саме він пообіцяв зупинити вбивства. Тож це (допомога Україні зупинити війну. – ред.) не може бути лише на нас", – сказала вона.

Її зауваження пролунали на тлі спроб України та її союзників зрозуміти значення різкої зміни позиції Трампа щодо російсько-української війни.

У публікації в Truth Social на початку цього тижня Трамп написав, що Україна "здатна воювати й повернути собі всю територію в первісних межах". Він додав, що це станеться за підтримки ЄС і НАТО, які "можуть робити з американською зброєю те, що вважають за потрібне".

РЕКЛАМА:

Хоча багато європейських посадовців позитивно сприйняли більш прихильний тон на адресу України, деякі застерегли, що Трамп може натякати на намір скоротити американську участь і зняти з Вашингтона відповідальність.

"НАТО не існує без США. Америка – найбільший союзник у НАТО. Тож коли йдеться про те, що має робити НАТО, це означає й те, що має робити Америка", – сказала вона.

Останнім часом Трамп посилює тиск на країни НАТО, вимагаючи повністю припинити імпорт російської нафти й газу.

Він робить цю відмову умовою для подальших дій Вашингтона щодо запровадження власних тарифів чи санкцій проти Росії.

Читайте також на цю тему: Трамп на боці України? Чи матиме наслідки зміна риторики президента США.

ЄСТрампУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Молдові проводять парламентські вибори, важливі для курсу країни
КМВА: У Києві вже четверо загиблих, серед них 12-річна дівчинка
оновленоУ Києві частково зруйнована 5-поверхівка через ворожу атаку, є потерпілі – Кличко
Росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації
Зеленський заявив, що 10 вересня до Польщі прямували 92 дрони РФ
Є ризик повторення Фукусіми: на ЗАЕС вже четвертий день триває блекаут
Усі новини...
ЄС
Лавров заявив, що НАТО і ЄС оголосили Росії "справжню війну"
Bloomberg: Європейські дипломати попередили Росію про готовність збивати її літаки-порушники
Україна та ЄС вирішили продовжити "транспортний безвіз" до березня 2027 року
Останні новини
09:24
фотоУ Києві через атаку росіян є пошкодження у 5 районах – ДСНС
08:55
У Молдові проводять парламентські вибори, важливі для курсу країни
08:40
КМВА: У Києві вже четверо загиблих, серед них 12-річна дівчинка
08:24
фото, відео, оновлено від 01:46Росіяни атакували Запоріжжя: понад 20 поранених, вирують пожежі
07:38
У Росії заявили про атаку понад 40 дронів на 8 областей
07:08
У війні проти України Росія втратила ще 1110 вояк
06:40
Під час комбінованої атаки РФ на Україну Польща піднімала авіацію
05:42
оновленоПо всій Україні вдруге з початку доби оголошували повітряну тривогу
05:26
фото, оновленоНаслідки ворожої атаки на Київщині: виникли пожежі, є потерпілі
05:06
оновленоУ Києві частково зруйнована 5-поверхівка через ворожу атаку, є потерпілі – Кличко
Усі новини...
Реклама:
Реклама: