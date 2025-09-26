Каллас про відповідальність Трампа за допомогу Україні: "Він пообіцяв зупинити вбивства"

Європа не несе одноосібної відповідальності за допомогу Україні у припиненні війни з Росією – її також несуть і США.

Джерело: головна дипломатка ЄС Кая Каллас виданню Politico, "Європейська правда"

Деталі: За словами Каллас, саме президент США Дональд Трамп дав обіцянку зупинити бойові дії.

"Саме він пообіцяв зупинити вбивства. Тож це (допомога Україні зупинити війну. – ред.) не може бути лише на нас", – сказала вона.

Її зауваження пролунали на тлі спроб України та її союзників зрозуміти значення різкої зміни позиції Трампа щодо російсько-української війни.

У публікації в Truth Social на початку цього тижня Трамп написав, що Україна "здатна воювати й повернути собі всю територію в первісних межах". Він додав, що це станеться за підтримки ЄС і НАТО, які "можуть робити з американською зброєю те, що вважають за потрібне".

Хоча багато європейських посадовців позитивно сприйняли більш прихильний тон на адресу України, деякі застерегли, що Трамп може натякати на намір скоротити американську участь і зняти з Вашингтона відповідальність.

"НАТО не існує без США. Америка – найбільший союзник у НАТО. Тож коли йдеться про те, що має робити НАТО, це означає й те, що має робити Америка", – сказала вона.

Останнім часом Трамп посилює тиск на країни НАТО, вимагаючи повністю припинити імпорт російської нафти й газу.

Він робить цю відмову умовою для подальших дій Вашингтона щодо запровадження власних тарифів чи санкцій проти Росії.

