Каллас об ответственности Трампа за помощь Украине: "Он пообещал остановить убийства"

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 26 сентября 2025, 12:20
Каллас об ответственности Трампа за помощь Украине: Он пообещал остановить убийства
Кая Каллас. Фото из Facebook

Европа не несет единоличной ответственности за помощь Украине в прекращении войны с Россией – ее также несут и США.

Источник: главный дипломат ЕС Кая Каллас изданию Politico, "Европейская правда"

Детали: По словам Каллас, именно президент США Дональд Трамп дал обещание остановить боевые действия.

"Именно он пообещал остановить убийства. Поэтому это (помощь Украине остановить войну. – ред.) не может быть только на нас", – сказала она.

Ее замечания прозвучали на фоне попыток Украины и ее союзников понять значение резкого изменения позиции Трампа по российско-украинской войне.

В публикации в Truth Social в начале этой недели Трамп написал, что Украина "способна воевать и вернуть себе всю территорию в первоначальных границах". Он добавил, что это произойдет при поддержке ЕС и НАТО, которые "могут делать с американским оружием то, что считают нужным".

Хотя многие европейские чиновники положительно восприняли более благосклонный тон в адрес Украины, некоторые предостерегли, что Трамп может намекать на намерение сократить американское участие и снять с Вашингтона ответственность.

"НАТО не существует без США. Америка – самый большой союзник в НАТО. Поэтому когда речь идет о том, что должно делать НАТО, это означает и то, что должна делать Америка", – сказала она.

В последнее время Трамп усиливает давление на страны НАТО, требуя полностью прекратить импорт российской нефти и газа.

Он делает этот отказ условием для дальнейших действий Вашингтона по введению собственных тарифов или санкций против России.

