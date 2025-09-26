Шукаємо те, що принесе успіх – Сирський пояснив, чому створюють Штурмові війська

Генштаб вирішив створити Штурмові війська, тому що постійно шукає нові форми і методи ведення бойових дій, щоб підвищувати наступальний потенціал Збройних сил, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву головкома під час спілкування з журналістами, на яке "Українську правду" не запросили

Пряма мова Сирського: "У нас незвичайна війна. Це війна високих технологій, війна дронів. І ми постійно шукаємо ті форми, способи, структури, методи ведення бойових дій, які приносять найбільший успіх. Рік тому ми вперше використали штурмові підрозділи в наступальній операції. Це були 33-й і 225-й штурмові батальйони на Курщині. Тоді ці батальйони першими зайшли на територію ворога, прорвали його оборону на кордоні".

Реклама:

Деталі: За словами Сирського, тоді ці війська показали свою ефективність, адже вони використовували іншу тактику – наступали не з фронту, а діяли дрібними штурмовими групами, оточували ворога з флангів і заходили в тил.

Головком зазначив, що цю успішність підтверджувало співвідношення втрат, бо, мовляв, у "противника втрати в рази більші за наші".

Він додав, що згодом на Покровському напрямку дуже ефективно показав себе 425-й штурмовий батальйон. Після цього у ЗСУ масштабували такі підрозділи і наразі, за словами Сирського, вже є декілька штурмових полків і низка окремих батальйонів, які "підтверджують свою ефективність буквально на всіх ділянках фронту".

РЕКЛАМА:

На запитання, в чому відмінність Штурмових військ від Десантно-штурмових, головком сказав, що ДШВ – це, "так би мовити, елітна піхота", частини, які можуть ввести наступ, оборонятися, проводити глибокі рейдові дії.

"Як правило, їх використовують на найбільш важливих ділянках фронту, де сильний противник зосереджує найбільші свої зусилля… Вони мають свої смуги оборони. Вони спроможні проводити активні наступальні дії протягом тривалого часу", – сказав Сирський, додавши, що на відміну від них Штурмові частини є підрозділами швидкого реагування, головна риса яких – мобільність.

"Штурмові підрозділи стають одним з ключових елементів підвищення наступального потенціалу, що забезпечить адаптацію до сучасних викликів війни. Вони також оснащені всім тим сучасним озброєнням, що у нас є в Збройних силах. Водночас їм не призначаються якісь постійні ділянки, класичні смуги ведення оборони чи наступу. Вони діють там, де найважче", – пояснив головком.

За його словами, Штурмові війська використовуються у наступі у складі передових загонів. Їхнє завдання протиснути першу смугу оборони противника і забезпечити введення в бій десантних або загальновійськових бригад чи батальйонів.

Сирський додав, що десантники і штурмовики зазнають у наступі приблизно однакових втрат, але "вони суттєво нижче, ніж у противника".

На запитання, чому не можна змішувати ДШВ і Штурмові війська, головком сказав, що вони виконують різні завдання.

"І також, в силу специфіки виконання завдань, ці частини (Штурмові війська) постійно знаходяться під моїм контролем, під контролем Генерального штабу. Їх потрібно поповнювати. Вони мають свою програму підготовки, готуються до наступних дій, до штурмових дій. Вони повинні постійно забезпечуватися сучасною технікою", – сказав Сирський, запевнивши, що ДШВ і ШВ "не протиставляють у плані забезпечення".

За його словами, росіяни теж "ідуть нашим шляхом", зокрема, вони також створили окрему структура командування подібних штурмових військ.

Передісторія:

20 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про створення Штурмових військ.

Наразі створено управління Штурмових військ ЗСУ і начальником цього управління є Герой України, полковник Валентин Манько.

У Генеральному штабі зазначили, що новостворювані Штурмові війська будуть застосовуватись для прориву оборони противника та забезпечення введення в бій основних сил, і не братимуть участь в оборонних діях.

Більше про фігуру Валентина Манька читайте в матеріалі "Української правди"