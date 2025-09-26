Ищем то, что принесет успех – Сырский объяснил, почему создают Штурмовые войска

Генштаб решил создать Штурмовые войска, потому что постоянно ищет новые формы и методы ведения боевых действий, чтобы повышать наступательный потенциал Вооруженных сил, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление главнокомандующего во время общения с журналистами, на которое "Украинскую правду" не пригласили

Прямая речь Сырского: "У нас необычная война. Это война высоких технологий, война дронов. И мы постоянно ищем те формы, способы, структуры, методы ведения боевых действий, которые приносят наибольший успех. Год назад мы впервые использовали штурмовые подразделения в наступательной операции. Это были 33-й и 225-й штурмовые батальоны на Курщине. Тогда эти батальоны первыми вошли на территорию врага, прорвали его оборону на границе".

Детали: По словам Сырского, тогда эти войска показали свою эффективность, ведь они использовали другую тактику – наступали не с фронта, а действовали мелкими штурмовыми группами, окружали врага с флангов и заходили в тыл.

Главнокомандующий отметил, что эту успешность подтверждало соотношение потерь, потому что, мол, у "противника потери в разы больше наших".

Он добавил, что позже на Покровском направлении очень эффективно показал себя 425-й штурмовой батальон. После этого в ВСУ масштабировали такие подразделения и сейчас, по словам Сырского, уже есть несколько штурмовых полков и ряд отдельных батальонов, которые "подтверждают свою эффективность буквально на всех участках фронта".

На вопрос, в чем отличие Штурмовых войск от Десантно-штурмовых, главком сказал, что ДШВ – это, "так сказать, элитная пехота", части, которые могут ввести наступление, обороняться, проводить глубокие рейдовые действия.

"Как правило, их используют на наиболее важных участках фронта, где сильный противник сосредотачивает свои усилия... Они имеют свои полосы обороны. Они способны проводить активные наступательные действия в течение длительного времени", – сказал Сырский, добавив, что в отличие от них Штурмовые части являются подразделениями быстрого реагирования, главная черта которых – мобильность.

"Штурмовые подразделения становятся одним из ключевых элементов повышения наступательного потенциала, что обеспечит адаптацию к современным вызовам войны. Они также оснащены всем тем современным вооружением, которое у нас есть в Вооруженных силах. В то же время им не назначаются какие-то постоянные участки, классические полосы ведения обороны или наступления. Они действуют там, где труднее всего", – пояснил главком.

По его словам, штурмовые войска используются в наступлении в составе передовых отрядов. Их задача – прорвать первую полосу обороны противника и обеспечить ввод в бой десантных или общевойсковых бригад или батальонов.

Сырский добавил, что десантники и штурмовики несут в наступлении примерно одинаковые потери, но "они существенно ниже, чем у противника".

На вопрос, почему нельзя смешивать ДШВ и Штурмовые войска, главком сказал, что они выполняют разные задачи.

"И также, в силу специфики выполнения задач, эти части (Штурмовые войска) постоянно находятся под моим контролем, под контролем Генерального штаба. Их нужно пополнять. У них есть своя программа подготовки, они готовятся к следующим действиям, к штурмовым действиям. Они должны постоянно обеспечиваться современной техникой", – сказал Сырский, заверив, что ДШВ и ШВ "не противопоставляют друг другу в плане обеспечения".

По его словам, россияне тоже "идут нашим путем" – в частности, они тоже создали отдельную структуру командования подобных штурмовых войск.

Предыстория:

20 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о создании Штурмовых войск.

Сейчас создано управление Штурмовых войск ВСУ, и начальником этого управления является Герой Украины, полковник Валентин Манько.

