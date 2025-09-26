Україна відповіла на санкції Будапешта обмеженнями для угорських військових посадовців

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна заборонила в’їзд трьом високопосадовцям з угорських збройних сил у відповідь на рішення Будапешта запровадити санкції проти українських військових.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги у Х

Деталі: За словами міністра, це дзеркальна відповідь на заборону Угорщиною на в'їзд для низки українських військових посадовців, яку Сибіга назвав "безпідставною".

"Ми ввели заборону на в'їзд для трьох угорських військових посадовців", – написав Сибіга.

Україна має свою гідність і не буде заплющувати очі на неповагу з боку Угорщини, зауважив глава МЗС.

