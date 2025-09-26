Україна відповіла на санкції Будапешта обмеженнями для угорських військових посадовців
П'ятниця, 26 вересня 2025, 13:51
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна заборонила в’їзд трьом високопосадовцям з угорських збройних сил у відповідь на рішення Будапешта запровадити санкції проти українських військових.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги у Х
Деталі: За словами міністра, це дзеркальна відповідь на заборону Угорщиною на в'їзд для низки українських військових посадовців, яку Сибіга назвав "безпідставною".
"Ми ввели заборону на в'їзд для трьох угорських військових посадовців", – написав Сибіга.
Україна має свою гідність і не буде заплющувати очі на неповагу з боку Угорщини, зауважив глава МЗС.
Нагадаємо:
- Наприкінці серпня Угорщина заборонила в’їзд за атаки на нафтопровід "Дружба" українському командувачу Сил безпілотних систем, етнічному угорцю Роберту Бровді.
- Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ "зʼясувати всі факти та реагувати відповідно".
- Крім того, у липні Угорщина заборонила трьом українським військовим в’їзд на свою територію у звʼязку з нібито насильницькою смертю громадянина цієї країни через дії ТЦК на Закарпатті.
- В МЗС України заявляли, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації шкодять українсько-угорським відносинам.