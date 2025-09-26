Украина ответила на санкции Будапешта ограничениями для венгерских военных чиновников
Пятница, 26 сентября 2025, 13:51
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина запретила въезд трем высокопоставленным чиновникам из венгерских вооруженных сил в ответ на решение Будапешта ввести санкции против украинских военных.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в Х
Детали: По словам министра, это зеркальный ответ на запрет Венгрией въезда ряду украинских военных должностных лиц, который Сибига назвал "безосновательным".
"Мы ввели запрет на въезд для трех венгерских военных чиновников", – написал Сибига.
У Украины есть свое достоинство и она не будет закрывать глаза на неуважение со стороны Венгрии, отметил глава МИД.
Напомним:
- В конце августа Венгрия запретила въезд за атаки на нефтепровод "Дружба" украинскому командующему Сил беспилотных систем, этническому венгру Роберту Бровди.
- Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел "выяснить все факты и реагировать соответственно".
- Кроме того, в июле Венгрия запретила трем украинским военным въезд на свою территорию в связи с якобы насильственной смертью гражданина этой страны из-за действий ТЦК на Закарпатье.
- В МИД Украины заявляли, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи по мобилизации вредят украинско-венгерским отношениям.