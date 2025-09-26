Украина ответила на санкции Будапешта ограничениями для венгерских военных чиновников

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина запретила въезд трем высокопоставленным чиновникам из венгерских вооруженных сил в ответ на решение Будапешта ввести санкции против украинских военных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в Х

Детали: По словам министра, это зеркальный ответ на запрет Венгрией въезда ряду украинских военных должностных лиц, который Сибига назвал "безосновательным".

Реклама:

"Мы ввели запрет на въезд для трех венгерских военных чиновников", – написал Сибига.

У Украины есть свое достоинство и она не будет закрывать глаза на неуважение со стороны Венгрии, отметил глава МИД.

Напомним:

РЕКЛАМА: