Помер російський пропагандист Тигран Кеосаян, чоловік Симоньян

Анастасія ПроцП'ятниця, 26 вересня 2025, 14:25
Помер російський пропагандист Тигран Кеосаян, чоловік Симоньян
фото: рос ЗМІ

Російський телеведучий і пропагандист Тигран Кеосаян помер у ніч проти 26 вересня.

Джерело: його дружина, головна редакторка російського державного телеканалу RT Маргарита Симоньян

Деталі: Симоньян повідомила про смерть чоловіка у своєму телеграм-каналі: "Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця".

Пряма мова: "Дякую всім, хто молився. Будь ласка, не дзвоніть зараз ні мені, ні родині. Дякую всім, дякую".

Деталі: Ще у січні 2025 року Симоньян заявляла, що Кеосаян пережив клінічну смерть і перебуває в комі через проблеми із серцем. Про його стан тоді також писали низка російських телеграм-каналів, зокрема Baza, яка стверджувала, що він у комі з середини грудня 2024 року.

Довідка: Тигран Кеосаян (1966-2025) – російський режисер, телеведучий і пропагандист. Син радянського кінорежисера Едмонда Кеосаяна. Вів низку пропагандистських телешоу, відкрито підтримував кремлівську позицію щодо війни проти України, зокрема  регулярно називав українську владу нелегітимною, заперечував приналежність Донбасу до України та стверджував, що Крим "завжди був російським".

Перебував під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади та Австралії. У 2022 році був оголошений персоною нон грата у Вірменії та Казахстані через його пропагандистські висловлювання про країну. Того ж року YouTube видалив його канал.

РосіяЗМІ
