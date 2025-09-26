Все разделы
Умер российский пропагандист Тигран Кеосаян, муж Симоньян

Анастасия ПроцПятница, 26 сентября 2025, 14:25
Умер российский пропагандист Тигран Кеосаян, муж Симоньян
фото: рос СМИ

Российский телеведущий и пропагандист Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября.

Источник: его жена, главный редактор государственного российского телеканала RT Маргарита Симоньян

Детали: Симоньян сообщила о смерти мужа в своем телеграм-канале: "Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю". 

Прямая речь: "Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо".

Детали: Еще в январе 2025 года Симоньян заявляла, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме из-за проблем с сердцем. О его состоянии тогда также писали ряд российских телеграм-каналов, в частности Baza, которая утверждала, что он в коме с середины декабря 2024 года.

Справка: Тигран Кеосаян (1966-2025) – российский режиссёр, телеведущий и пропагандист. Сын советского кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна. Вёл ряд пропагандистских телешоу, открыто поддерживал кремлевскую позицию относительно войны против Украины, регулярно называл украинскую власть нелегитимной, отрицал принадлежность Донбасса Украине и утверждал, что Крым "всегда был российским".

Находился под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и Австралии. В 2022 году был объявлен персоной нон грата в Армении и Казахстане из-за своих пропагандистских высказываний о стране. В том же году YouTube удалил его канал.

РосcияСМИ
