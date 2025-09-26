Усі розділи
Румунія веде переговори з Україною щодо виробництва дронів за кошти ЄС – Reuters

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 вересня 2025, 15:31
Румунія веде переговори з Україною щодо виробництва дронів за кошти ЄС – Reuters
фото: getty images

Агентство Reuters дізналось, що Румунія прагне співпрацювати з Україною у створенні безпілотників в рамках нового механізму фінансування оборони Європейського Союзу.

Джерело: Reuters з посиланням на джерело в румунському уряді, передає "Європейська правда"

Деталі: Агентство зазначає, що за останні роки російські безпілотники, які атакують Україну, неодноразово порушували повітряний простір Румунії, а уламки падали на її територію понад 20 разів.

"Нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони, їх немає ні в кого", – заявило джерело в румунському уряді з питань оборони.

Джерело повідомило, що Румунія веде переговори з Україною, чия технологія дронів була "широкомасштабно випробувана в бою", про виробництво безпілотників в рамках проєкту, який фінансуватиметься в рамках ініціативи ЄС з переозброєння SAFE.

Румунія отримає 16,6 мільярда євро в рамках програми SAFE.

Наразі румунська протиповітряна оборона включає винищувачі F-16, системи Patriot, ракетні пускові установки HIMARS компанії Lockheed Martin, південнокорейські ракети класу "земля-повітря" малої дальності Chiron і німецькі зенітні гармати Gepard.

Що було раніше:

  • У травні тодішній тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який розширив повноваження армії і дозволив збивати БПЛА, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни.
  • 13 вересня румунський повітряний простір порушив російський безпілотник.

РумуніяУкраїнабезпілотники
