Румыния ведет переговоры с Украиной о производстве дронов за средства ЕС – Reuters

Агентство Reuters узнало, что Румыния стремится сотрудничать с Украиной в создании беспилотников в рамках нового механизма финансирования обороны Европейского Союза.

Reuters со ссылкой на источник в румынском правительстве

Детали: Агентство отмечает, что за последние годы российские беспилотники, атакующие Украину, неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии, а обломки падали на ее территорию более 20 раз.

"Нам нужно больше средств противовоздушной обороны, их нет ни у кого", – заявило источник в румынском правительстве по вопросам обороны.

Источник сообщил, что Румыния ведет переговоры с Украиной, чья технология дронов была "широкомасштабно испытана в бою", о производстве беспилотников в рамках проекта, который будет финансироваться в рамках инициативы ЕС по перевооружению SAFE.

Румыния получит 16,6 млрд евро в рамках программы SAFE.

Сейчас румынская противовоздушная оборона включает истребители F-16, системы Patriot, ракетные пусковые установки HIMARS компании Lockheed Martin, южнокорейские ракеты класса "земля-воздух" малой дальности Chiron и немецкие зенитные пушки Gepard.

