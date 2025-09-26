Усі розділи
РФ завдала кілька авіаударів по Костянтинівці: поранені двоє людей

Анастасія ПроцП'ятниця, 26 вересня 2025, 16:30
РФ завдала кілька авіаударів по Костянтинівці: поранені двоє людей
фото: Сергій Горбунов

Російські війська завдали серію авіаударів по місту Костянтинівка Донецької області, унаслідок чого постраждали двоє людей, також зруйновано цивільні об’єкти.

Джерело: начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов

Деталі: За словами посадовця, окупанти атакували місто керованими авіабомбами ФАБ-250.

фото: Сергій Горбунов

Пряма мова: "Унаслідок одного з ударів поранення отримали двоє цивільних мешканців, які самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні міста Дружківки".

Деталі: Серйозних руйнувань також зазнала цивільна інфраструктура: пошкоджено фасади шести багатоповерхових житлових будинків і 18 приватних осель, постраждав фасад місцевої лікарні, зруйновано адміністративну будівлю одного з підприємств.

 
фото: Сергій Горбунов

У МВА наголошують, що удари по Костянтинівці вкотре свідчать про цілеспрямований терор цивільного населення, знищення житлових, медичних і адміністративних об’єктів.

Правоохоронні органи продовжують фіксувати воєнні злочини Росії.

