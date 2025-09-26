Все разделы
РФ нанесла несколько авиаударов по Константиновке: ранены два человека

Анастасия ПроцПятница, 26 сентября 2025, 16:30
РФ нанесла несколько авиаударов по Константиновке: ранены два человека
фото: Сергей Горбунов

Российские войска нанесли серию авиаударов по городу Константиновка Донецкой области, в результате чего пострадали два человека, также разрушены гражданские объекты.

Источник: начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов

Детали: По словам чиновника, оккупанты атаковали город управляемыми авиабомбами ФАБ-250.

фото: Сергей Горбунов

Прямая речь: "В результате одного из ударов ранения получили двое гражданских жителей, которые самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу города Дружковки".

Детали: Серьезные разрушения также понесла гражданская инфраструктура: повреждены фасады шести многоэтажных жилых домов и 18 частных домов, пострадал фасад местной больницы, разрушено административное здание одного из предприятий.

 
фото: Сергей Горбунов

В МВА отмечают, что удары по Константиновке в очередной раз свидетельствуют о целенаправленном терроре гражданского населения, уничтожении жилых, медицинских и административных объектов.

Правоохранительные органы продолжают фиксировать военные преступления России.

