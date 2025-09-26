Сійярто почав хамити у відповідь на заяву Зеленського про дрони з Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у хамській манері відкинув інформацію про можливий заліт угорських дронів в Україну, яку оприлюднив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Джерело: Сійярто у Facebook, передає "Європейська правда"

Деталі: У пʼятницю Зеленський сказав, що головнокомандувач ЗСУ доповів йому про інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні.

Реклама:

Зеленський додав, що доручив перевірити всі наявні дані та "невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту".

"Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів", – так прокоментував це Сійярто.

Передісторія:

РЕКЛАМА: