Сийярто начал хамить в ответ на заявление Зеленского о дронах из Венгрии

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 26 сентября 2025, 18:07
Сийярто начал хамить в ответ на заявление Зеленского о дронах из Венгрии
Петер Сийярто, фото: facebook

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сейярто в хамской манере отверг информацию о возможном залете венгерских дронов в Украину, которую обнародовал президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Источник: Сийярто в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: В пятницу Зеленский сказал, что главнокомандующий ВСУ доложил ему об инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.

Зеленский добавил, что поручил проверить все имеющиеся данные и "незамедлительно доложить о каждом зафиксированном факте".

"Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он даже видит призраков", – так прокомментировал это Сийярто.

Предыстория:

  • Датские власти временно закрыли в ночь на среду два крупнейших аэропорта после того, как в небе были замечены дроны. В Копенгагене это назвали "гибридной атакой". Подобные инциденты зафиксировали и в других аэропортах страны.
  • В понедельник из-за вторжения дронов пришлось также закрывать аэропорты Копенгагена и Осло, что привело к отмене рейсов и оставило тысячи пассажиров в терминалах.

