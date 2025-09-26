Сийярто начал хамить в ответ на заявление Зеленского о дронах из Венгрии
Пятница, 26 сентября 2025, 18:07
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сейярто в хамской манере отверг информацию о возможном залете венгерских дронов в Украину, которую обнародовал президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Источник: Сийярто в Facebook, передает "Европейская правда"
Детали: В пятницу Зеленский сказал, что главнокомандующий ВСУ доложил ему об инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.
Зеленский добавил, что поручил проверить все имеющиеся данные и "незамедлительно доложить о каждом зафиксированном факте".
"Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он даже видит призраков", – так прокомментировал это Сийярто.
Предыстория:
- Датские власти временно закрыли в ночь на среду два крупнейших аэропорта после того, как в небе были замечены дроны. В Копенгагене это назвали "гибридной атакой". Подобные инциденты зафиксировали и в других аэропортах страны.
- В понедельник из-за вторжения дронов пришлось также закрывать аэропорты Копенгагена и Осло, что привело к отмене рейсов и оставило тысячи пассажиров в терминалах.