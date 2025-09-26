Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Харкові російський БпЛА влучив у магазин: 4 людей постраждали

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 вересня 2025, 18:11
У Харкові російський БпЛА влучив у магазин: 4 людей постраждали
Фото - харківська ова

Російська армія 26 вересня атакувала безпілотником магазин меблів у Харкові: четверо людей постраждали.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Синєгубова: "У Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів".

Реклама:

Деталі: За даними Синєгубова, медики надають допомогу трьом жінкам.

Терехов повідомляє, що також внаслідок обстрілу пошкоджений муніципальний автобус з пасажирами – за попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.

Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих в Харкові внаслідок удару ворожим дроном збільшилася до 4 осіб.

Харківбезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації
Зеленський заявив, що 10 вересня до Польщі прямували 92 дрони РФ
Є ризик повторення Фукусіми: на ЗАЕС вже четвертий день триває блекаут
Зеленський: Якщо РФ погрожує блекаутом Києву, то має знати, що буде блекаут і в Москві
Колишній євродепутат визнав отримання хабарів від українського екснардепа Волошина
В Україну йдуть дощі
Усі новини...
Харків
Після обстрілів у одній з областей фіксують відключення світла
У Харкові ворог атакував енергообʼєкт: у місті проблеми з електротранспортом
Росія масовано атакувала Харків: відомо про більше десятка "прильотів БпЛА
Останні новини
23:51
У передмісті Херсона ворожий дрон поранив чоловіка, він у важкому стані
23:49
Куди поїхати у Польщі та Угорщині: туристичні маршрути недалеко від кордону з Україною
23:10
Росіяни поранили цивільних на Сумщині та Чернігівщині
22:25
На фронті в суботу сталося вже 145 боїв, найбільше – на Покровському напрямку
22:16
Контрабандне "яблуко": як iPhone потрапляє в Україну
22:12
Дані тисяч дітей в Лондоні вкрали хакери, які стверджують, що вони з РФ – Reuters
21:48
У Варшаві затримали французького "людину-павука", який видерся на найвищу будівлю в ЄС
21:26
Лавров після слів Трампа заявив, що "вже ніхто не розраховує" на кордони України 2022 року
21:19
У Німеччині хочуть дозволити збивати дрони за певних умов
21:06
Лавров запевняє, що РФ не запускає дрони в країни ЄС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: