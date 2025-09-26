У Харкові російський БпЛА влучив у магазин: 4 людей постраждали

Російська армія 26 вересня атакувала безпілотником магазин меблів у Харкові: четверо людей постраждали.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Синєгубова: "У Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів".

Деталі: За даними Синєгубова, медики надають допомогу трьом жінкам.

Терехов повідомляє, що також внаслідок обстрілу пошкоджений муніципальний автобус з пасажирами – за попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.

Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих в Харкові внаслідок удару ворожим дроном збільшилася до 4 осіб.