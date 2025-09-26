У Харкові російський БпЛА влучив у магазин: 4 людей постраждали
П'ятниця, 26 вересня 2025, 18:11
Російська армія 26 вересня атакувала безпілотником магазин меблів у Харкові: четверо людей постраждали.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов
Пряма мова Синєгубова: "У Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів".
Реклама:
Деталі: За даними Синєгубова, медики надають допомогу трьом жінкам.
Терехов повідомляє, що також внаслідок обстрілу пошкоджений муніципальний автобус з пасажирами – за попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.
Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих в Харкові внаслідок удару ворожим дроном збільшилася до 4 осіб.