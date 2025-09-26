Все разделы
В Харькове российский БпЛА попал в магазин: 4 человека пострадали

Татьяна ОлейникПятница, 26 сентября 2025, 18:11
В Харькове российский БпЛА попал в магазин: 4 человека пострадали
фото - харьковская ова

Российская армия 26 сентября атаковала беспилотником мебельный магазин в Харькове: 4 человека пострадали.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: "В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА в крышу мебельного магазина".

Детали: По данным Синегубова, медики оказывают помощь трем женщинам.

Терехов сообщает, что также в результате обстрела поврежден муниципальный автобус с пассажирами – по предварительной информации, пострадавших среди них нет.

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Харькове в результате удара вражеским дроном увеличилось до 4 человек.

Харьковбеспилотникироссийско-украинская война
