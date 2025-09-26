В Харькове российский БпЛА попал в магазин: 4 человека пострадали
Пятница, 26 сентября 2025, 18:11
Российская армия 26 сентября атаковала беспилотником мебельный магазин в Харькове: 4 человека пострадали.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов
Прямая речь Синегубова: "В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА в крышу мебельного магазина".
Реклама:
Детали: По данным Синегубова, медики оказывают помощь трем женщинам.
Терехов сообщает, что также в результате обстрела поврежден муниципальный автобус с пассажирами – по предварительной информации, пострадавших среди них нет.
Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Харькове в результате удара вражеским дроном увеличилось до 4 человек.