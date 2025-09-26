Сибіга відреагував на хамські звинувачення Сійярто в бік Зеленського

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на слова угорського візаві Петера Сійярто щодо можливого зальоту дронів в Україну з Угорщини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги в соцмережі Х

Деталі: Раніше Сійярто, коментуючи заяву Володимира Зеленського про дрони, які могли залетіти з Угорщини, сказав, що він "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "бачить привидів".

"Ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, відкриту та приховану роботу проти України та решти Європи, служіння як лакей Кремля", – написав глава українського МЗС.

Він додав, що жодні нападки Будапешта на українського президента "не змінять того, що бачимо ми – і всі інші".

Раніше у пʼятницю президент Володимир Зеленський сказав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні.

В останні місяці угорська влада посилила антиукраїнську риторику, що відбувається на тлі парламентських виборів, запланованих на весну 2026 року.