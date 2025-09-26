Все разделы
Сибига отреагировал на хамские обвинения Сийярто в адрес Зеленского

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 26 сентября 2025, 20:02
Сибига отреагировал на хамские обвинения Сийярто в адрес Зеленского
Андрей Сибига. Фото - getty images

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на слова венгерского визави Петера Сийярто о возможном залете дронов в Украину из Венгрии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Сибиги в соцсети Х

Детали: Ранее Сийярто, комментируя заявление Владимира Зеленского о дронах, которые могли залететь из Венгрии, сказал, что он "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений" и "видит призраков".

"Мы начинаем видеть много вещей, Петер, в частности лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, служение как лакей Кремля", – написал глава украинского МИД.

Он добавил, что никакие нападки Будапешта на украинского президента "не изменят того, что видим мы – и все остальные".

Ранее в пятницу президент Владимир Зеленский сказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.

В последние месяцы венгерские власти усилили антиукраинскую риторику, что происходит на фоне парламентских выборов, запланированных на весну 2026 года.

