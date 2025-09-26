У Кремлі кажуть, що заяви західних лідерів щодо можливого збиття російських літаків, які порушують повітряний простір країн НАТО, "країн небезпечні своїми наслідками".

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитує "Интерфакс"

Деталі: Пєсков знову заявив про нібито відсутність у НАТО вагомих доказів порушення 19 вересня трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

"Це схоже на самозбуджувальний механізм – зараз європейське середовище, вони самі вкидають питання, роблять безвідповідальні заяви, а заяви про те, що потрібно збивати російські літаки, щонайменше нерозважливі та безвідповідальні і, звичайно, небезпечні своїми наслідками", – зазначив він.

Раніше агентство Bloomberg писало, що європейські дипломати попередили Росію про готовність вжити рішучих заходів у відповідь на подальші порушення, і констатували, що інцидент проти Естонії був навмисним.

Представник РФ, за інформацією агентства, заявив європейським дипломатам, що останні інциденти з порушенням повітряного простору в Європі "були відповіддю на українські атаки на Крим", які нібито "були б неможливими без підтримки НАТО".

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що підтримує позицію Дональда Трампа про необхідність збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.