В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникПятница, 26 сентября 2025, 20:14
В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ опасны своими последствиями
Песков. Фото - тасс

В Кремле говорят, что заявления западных лидеров о возможном сбивании российских самолетов, нарушающих воздушное пространство стран НАТО, "опасны своими последствиями".

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель хозяина Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс"

Детали: Песков вновь заявил о якобы отсутствии у НАТО веских доказательств нарушения 19 сентября тремя российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

"Это похоже на самовозбуждающий механизм – сейчас европейская среда, они сами вбрасывают вопросы, делают безответственные заявления, а заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудны и безответственны и, конечно, опасны своими последствиями", – отметил он.

Ранее агентство Bloomberg писало, что европейские дипломаты предупредили Россию о готовности принять решительные меры в ответ на дальнейшие нарушения, и констатировали, что инцидент против Эстонии был преднамеренным.

Представитель РФ, по информации агентства, заявил европейским дипломатам, что последние инциденты с нарушением воздушного пространства в Европе "были ответом на украинские атаки на Крым", которые якобы "были бы невозможными без поддержки НАТО".

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что поддерживает позицию Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса.

РосcияНАТО
