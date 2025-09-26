Генштаб показав маршрут угорського дрона, який залетів в Україну

Мапа зальоту дрона в Україну від Генштабу ЗСУ.

У Генеральному штабі ЗСУ показали маршрут угорського дрона, який вранці 26 вересня залетів в Україну.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.

Зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини".

Деталі: Як зазначають у Генштабі, з метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ".