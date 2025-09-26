Генштаб показав маршрут угорського дрона, який залетів в Україну
П'ятниця, 26 вересня 2025, 22:07
У Генеральному штабі ЗСУ показали маршрут угорського дрона, який вранці 26 вересня залетів в Україну.
Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "Вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.
Зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини".
Деталі: Як зазначають у Генштабі, з метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ".