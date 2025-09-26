Усі розділи
Генштаб показав маршрут угорського дрона, який залетів в Україну

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 вересня 2025, 22:07
Генштаб показав маршрут угорського дрона, який залетів в Україну
Мапа зальоту дрона в Україну від Генштабу ЗСУ.

У Генеральному штабі ЗСУ показали маршрут угорського дрона, який вранці 26 вересня залетів в Україну.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.

Зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини".

 
Мапа зальоту дрона в Україну від Генштабу ЗСУ.
 
Мапа зальоту дрона в Україну від Генштабу ЗСУ.

Деталі: Як зазначають у Генштабі, з метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ".

Угорщинабезпілотники
