Генштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину

Карта вторжения дрона в Украину от Генштаба ВСУ.

В Генеральном штабе ВСУ показали маршрут венгерского дрона, который утром 26 сентября залетел в Украину.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "Утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области было дважды зафиксировано пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

Указанный объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии".

Детали: Как отмечают в Генштабе, с целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БПЛА типа "Чаклун-КМ".