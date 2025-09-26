Генштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
Пятница, 26 сентября 2025, 22:07
В Генеральном штабе ВСУ показали маршрут венгерского дрона, который утром 26 сентября залетел в Украину.
Источник: сообщение Генштаба ВСУ
Дословно: "Утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области было дважды зафиксировано пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.
Указанный объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии".
Детали: Как отмечают в Генштабе, с целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БПЛА типа "Чаклун-КМ".