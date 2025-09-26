Все разделы
Генштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину

Татьяна ОлейникПятница, 26 сентября 2025, 22:07
Генштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
Карта вторжения дрона в Украину от Генштаба ВСУ.

В Генеральном штабе ВСУ показали маршрут венгерского дрона, который утром 26 сентября залетел в Украину.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "Утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области было дважды зафиксировано пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

Указанный объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии".

 
Карта вторжения дрона в Украину от Генштаба ВСУ.
 
Карта вторжения дрона в Украину от Генштаба ВСУ.

Детали: Как отмечают в Генштабе, с целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БПЛА типа "Чаклун-КМ".

