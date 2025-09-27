Російські БпЛА ударили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
Субота, 27 вересня 2025, 02:43
В ніч на 27 вересня російські окупанти атакували ударними дронами обєкт критичної інфраструктури на Вінничині.
Джерело: перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна
Пряма мова: Вінниччина під атакою ворожих БпЛА. Є влучання у критичну інфраструктуру".
Оновлено: Зранку Заболотна повідомила, що "станом на 6:30 пожежу ліквідовано", а "рух потягів відновлено".
За інформацією ДСНС, ніхто з людей не постраждав.
Що передувало:
- Російська армія увечері 26 вересня завдала удару по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. Внаслідок атаки без світла залишилось майже 9 тисяч людей.