Російські БпЛА ударили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині

Іван Д'яконовСубота, 27 вересня 2025, 02:43
Російські БпЛА ударили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
фото: ДСНС

В ніч на 27 вересня російські окупанти атакували ударними дронами обєкт критичної інфраструктури на Вінничині. 

Джерело: перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна

Пряма мова: Вінниччина під атакою ворожих БпЛА. Є влучання у критичну інфраструктуру".

Оновлено: Зранку Заболотна повідомила, що "станом на 6:30 пожежу ліквідовано", а "рух потягів відновлено".

За інформацією ДСНС, ніхто з людей не постраждав.

Що передувало: 

  • Російська армія увечері 26 вересня завдала удару по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. Внаслідок атаки без світла залишилось майже 9 тисяч людей.

