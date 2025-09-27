Російські БпЛА ударили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині

В ніч на 27 вересня російські окупанти атакували ударними дронами обєкт критичної інфраструктури на Вінничині.

Джерело: перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна

Пряма мова: Вінниччина під атакою ворожих БпЛА. Є влучання у критичну інфраструктуру".

Оновлено: Зранку Заболотна повідомила, що "станом на 6:30 пожежу ліквідовано", а "рух потягів відновлено".

За інформацією ДСНС, ніхто з людей не постраждав.

Що передувало:

