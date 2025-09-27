Российские БпЛА нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области

В ночь на 27 сентября российские оккупанты атаковали ударными дронами объект критической инфраструктуры в Винницкой области.

Источник: первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная

Прямая речь: Винницкая область под атакой вражеских БпЛА. Есть попадания в критическую инфраструктуру".

Обновлено: Утром Заболотная сообщила, что "по состоянию на 6:30 пожар ликвидирован", а "движение поездов восстановлено".

По информации ГСЧС, никто из людей не пострадал.

