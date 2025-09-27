Российские БпЛА нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
Суббота, 27 сентября 2025, 02:43
В ночь на 27 сентября российские оккупанты атаковали ударными дронами объект критической инфраструктуры в Винницкой области.
Источник: первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная
Прямая речь: Винницкая область под атакой вражеских БпЛА. Есть попадания в критическую инфраструктуру".
Обновлено: Утром Заболотная сообщила, что "по состоянию на 6:30 пожар ликвидирован", а "движение поездов восстановлено".
По информации ГСЧС, никто из людей не пострадал.
Что предшествовало:
- Российская армия вечером 26 сентября нанесла удар по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье. В результате атаки без света остались почти 9 тысяч человек.