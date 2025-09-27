Усі розділи
Мерц: Німеччина "більше не живе в мирі"

Іван Д'яконовСубота, 27 вересня 2025, 03:30
Мерц: Німеччина більше не живе в мирі
Фрідріх Мерц. Фото: dpa

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що через зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру та мережі, країна фактично перестала жити в умовах миру.

Джерело: Мерц під час виступу перед представниками бізнесу на "Schwarz Ecosystem Summit" в Берліні, передає Handelsblatt

Деталі: За його словами, з огляду на зростаючу кількість атак на мережі передачі даних та інфраструктуру, про мир у Німеччині більше не можна говорити. 

"Ми не воюємо, але й не живемо в мирі", – заявив він.

Канцлер не став називати винуватців, але перерахував цілий ряд ворожих дій, які переживає Німеччина. 

Пряма мова: "Польоти дронів, шпигунство, вбивство в Тіргартені (чеченського активіста співробітником російської ГРУ – ред.), масові погрози окремим представникам громадськості не тільки в Німеччині, але й у багатьох інших країнах Європи. Акти саботажу, щодня. Спроби паралізувати центри обробки даних. Кібератаки".

Деталі: Мерц зазначив, що проблема торкнулася не лише державних структур, а й бізнесу.

"Я припускаю, що тут, у цій залі, ймовірно, кожен другий хоча б раз стикався з атаками на свої мережі передачі даних та інфраструктуру", – підкреслив він.

Передісторія:

  • Над Шлезвіг-Гольштейном – землею на півночі Німеччини – у пʼятницю, 27 вересня, було помічено кілька безпілотників, у звʼязку з чим місцева влада розпочала розслідування.
  • На початку вересня спецпідрозділи поліції обшукали вантажне судно на Кільському каналі, яке, за підозрами, слугувало базою для польотів безпілотників.
  • Наприкінці серпня Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що правитель Росії Володимир Путін щодня атакує інфраструктуру Німеччини і дестабілізує велику частину країни.

