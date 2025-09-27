Мерц: Германия "больше не живет в мире"
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что из-за роста количества гибридных атак на критическую инфраструктуру и сети, страна фактически перестала жить в условиях мира.
Источник: Мерц во время выступления перед представителями бизнеса на "Schwarz Ecosystem Summit" в Берлине, передает Handelsblatt
Детали: По его словам, учитывая растущее количество атак на сети передачи данных и инфраструктуру, о мире в Германии больше нельзя говорить.
"Мы не воюем, но и не живем в мире", – заявил он.
Канцлер не стал называть виновников, но перечислил целый ряд враждебных действий, которые переживает Германия.
Прямая речь: "Полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене (чеченского активиста сотрудником российского ГРУ – ред.), массовые угрозы отдельным представителям общественности не только в Германии, но и во многих других странах Европы. Акты саботажа, ежедневно. Попытки парализовать центры обработки данных. Кибератаки".
Детали: Мерц отметил, что проблема коснулась не только государственных структур, но и бизнеса.
"Я предполагаю, что здесь, в этом зале, вероятно, каждый второй хотя бы раз сталкивался с атаками на свои сети передачи данных и инфраструктуру", – подчеркнул он.
Предыстория:
- Над Шлезвиг-Гольштейном – землей на севере Германии – в пятницу, 27 сентября, было замечено несколько беспилотников, в связи с чем местные власти начали расследование.
- В начале сентября спецподразделения полиции обыскали грузовое судно на Кильском канале, которое, по подозрениям, служило базой для полетов беспилотников.
- В конце августа канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правитель России Владимир Путин ежедневно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует большую часть страны.