Мерц: Германия "больше не живет в мире"

Иван ДьяконовСуббота, 27 сентября 2025, 03:30
Мерц: Германия больше не живет в мире
Фридрих Мерц. Фото: dpa

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что из-за роста количества гибридных атак на критическую инфраструктуру и сети, страна фактически перестала жить в условиях мира.

Источник: Мерц во время выступления перед представителями бизнеса на "Schwarz Ecosystem Summit" в Берлине, передает Handelsblatt

Детали: По его словам, учитывая растущее количество атак на сети передачи данных и инфраструктуру, о мире в Германии больше нельзя говорить.

"Мы не воюем, но и не живем в мире", – заявил он.

Канцлер не стал называть виновников, но перечислил целый ряд враждебных действий, которые переживает Германия.

Прямая речь: "Полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене (чеченского активиста сотрудником российского ГРУ – ред.), массовые угрозы отдельным представителям общественности не только в Германии, но и во многих других странах Европы. Акты саботажа, ежедневно. Попытки парализовать центры обработки данных. Кибератаки".

Детали: Мерц отметил, что проблема коснулась не только государственных структур, но и бизнеса.

"Я предполагаю, что здесь, в этом зале, вероятно, каждый второй хотя бы раз сталкивался с атаками на свои сети передачи данных и инфраструктуру", – подчеркнул он.

Предыстория:

МерцГермания
