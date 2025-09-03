Путін заявив, що може закінчити війну в Україні "на прийнятних умовах", або доведеться зброєю
Правитель Росії Володимир Путін заявив, що може домовитись про "прийнятний варіант" завершення війни в Україні, в іншому разі пригрозив, що буде добиватись своїх цілей збройним шляхом.
Джерело: трансляція преконференції Путіна у Пекіні 3 вересня
Пряма мова Путіна: "Мені, тим не менш, здається, що якщо здоровий глузд все-таки переможе, то домовитися про прийнятний варіант припинення цього конфлікту (війни Росії проти України – ред.) можна. Я з цього виходжу. Тим більше, що ми бачимо настрої чинної в США адміністрації під керівництвом президента Трампа. Бачимо не просто заклики, а щире бажання знайти це рішення".
Деталі: Путін заявив, що є "певне світло в кінці тунелю". "Подивимося, як буде складатися ситуація", - зазначив він.
"Якщо ні, то доведеться вирішувати всі поставлені перед нами завдання збройним шляхом", - почав погрожувати лідер Кремля.
Що було раніше:
- 31 серпня президент Володимир Зеленський нагадав, що два тижні тому президент США Дональд Трамп дав Росії два тижні для виявлення готовності до реальних переговорів.
- Після цього Трамп заявив про своє розчарування Путіним і анонсував "певні дії".
- Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі у правителя Росії Володимира Путіна немає підстав для припинення війни чи укладення мирної угоди з Україною.