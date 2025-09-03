Путін заявив, що може закінчити війну в Україні "на прийнятних умовах", або доведеться зброєю

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що може домовитись про "прийнятний варіант" завершення війни в Україні, в іншому разі пригрозив, що буде добиватись своїх цілей збройним шляхом.

Джерело: трансляція преконференції Путіна у Пекіні 3 вересня

Пряма мова Путіна: "Мені, тим не менш, здається, що якщо здоровий глузд все-таки переможе, то домовитися про прийнятний варіант припинення цього конфлікту (війни Росії проти України – ред.) можна. Я з цього виходжу. Тим більше, що ми бачимо настрої чинної в США адміністрації під керівництвом президента Трампа. Бачимо не просто заклики, а щире бажання знайти це рішення".

Деталі: Путін заявив, що є "певне світло в кінці тунелю". "Подивимося, як буде складатися ситуація", - зазначив він.

"Якщо ні, то доведеться вирішувати всі поставлені перед нами завдання збройним шляхом", - почав погрожувати лідер Кремля.

Що було раніше:

