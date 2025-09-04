Усі розділи
Рубіо заявив, що за "часів Трампа" США розправляться з наркокартелями

Ольга Глущенко Четвер, 4 вересня 2025, 06:56
Рубіо заявив, що за часів Трампа США розправляться з наркокартелями
Рубіо. Фото: getty images

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, незважаючи на створену Штатами розвідку, яка дозволяє перехоплювати і зупиняти човни з наркотиками, ця практика не завжди була ефективною, натомість наркокартелі зупиняються лише тоді, коли їх знищують.

Джерело: Рубіо під час спілкування з журналістами в Мексиці, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Рубіо: "Сполучені Штати вже давно, дуже давно, протягом багатьох-багатьох років, створили розвідку, яка дозволяє нам перехоплювати і зупиняти човни з наркотиками. І ми це робили. І це не спрацювало… Що їх зупинить — це коли їх знищать, коли позбудуться їх".

Деталі: Він уточнив, що ті ж самі дані та розвідувальні механізми були використані для визначення наркотичного судна, яке прямувало до Сполучених Штатів.

Пряма мова Рубіо: "І замість того, щоб перехопити його за наказом президента, його знищили. І це повториться. Можливо, це відбувається навіть зараз. Я не знаю".

Деталі: Рубіо підкреслив, що президент США Дональд Трамп буде вести війну проти наркотерористичних організацій.

Пряма мова Рубіо: "Цей човен діяв у міжнародних водах і прямував до США, щоб затопити нашу країну отрутою. І за часів президента Трампа такі дні закінчилися".

Що передувало: Президент США Дональд Трамп повідомив про військову операцію, внаслідок якої було вбито 11 терористів венесуельського наркокартелю Tren de Aragua.

Передісторія:

  • Ця атака стала першою публічно підтвердженою операцією після того, як напочатку серпня Трамп підписав секретну директиву, яка дозволяє проведення прямих військових операцій на морі та на території іноземних держав проти низки латиноамериканських наркокартелів, які його адміністрація класифікує як іноземні терористичні організації.
  • Держдеп США додав до такого списку венесуельський Cartel de los Soles, який, за версією США, очолює президент Венесуели Ніколас Мадуро та інші високопосадовці його адміністрації.
  • Адміністрація США також оголосила Мадуро в міжнародний розшук та пообіцяла 50 мільйонів доларів винагороди за його затримання, що удвічі більше, ніж у свій час було призначено за голову Усами бен Ладена.
  • Наприкінці серпня Трамп відправив до узбережжя Венесуели три ракетні есмінці типу Arleigh Burke та близько 4 тисяч морських піхотинців. Ці дії змусили правителя Венесуели мобілізувати мільйони ополченців та заявити про "неминучість вторгнення".

СШАнаркотики
