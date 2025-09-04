Рубіо заявив, що за "часів Трампа" США розправляться з наркокартелями

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, незважаючи на створену Штатами розвідку, яка дозволяє перехоплювати і зупиняти човни з наркотиками, ця практика не завжди була ефективною, натомість наркокартелі зупиняються лише тоді, коли їх знищують.

Джерело: Рубіо під час спілкування з журналістами в Мексиці, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Рубіо: "Сполучені Штати вже давно, дуже давно, протягом багатьох-багатьох років, створили розвідку, яка дозволяє нам перехоплювати і зупиняти човни з наркотиками. І ми це робили. І це не спрацювало… Що їх зупинить — це коли їх знищать, коли позбудуться їх".

Деталі: Він уточнив, що ті ж самі дані та розвідувальні механізми були використані для визначення наркотичного судна, яке прямувало до Сполучених Штатів.

Пряма мова Рубіо: "І замість того, щоб перехопити його за наказом президента, його знищили. І це повториться. Можливо, це відбувається навіть зараз. Я не знаю".

Деталі: Рубіо підкреслив, що президент США Дональд Трамп буде вести війну проти наркотерористичних організацій.

Пряма мова Рубіо: "Цей човен діяв у міжнародних водах і прямував до США, щоб затопити нашу країну отрутою. І за часів президента Трампа такі дні закінчилися".

Що передувало: Президент США Дональд Трамп повідомив про військову операцію, внаслідок якої було вбито 11 терористів венесуельського наркокартелю Tren de Aragua.

Передісторія: