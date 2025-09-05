З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали всіх дітей – МВА

За даними МВА, у Херсоні з мікрорайону Корабел евакуювали всіх дітей.

Джерело: начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько в телеефірі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Штанька: "Процес евакуації триває постійно, з мікрорайону Корабел завдяки злагодженій роботі соціальних служб, комунальників, поліції, рятувальників, волонтерів вдалося вивезти майже 1700 жителів, серед них - 56 дітей".

Деталі: За інформацією МВА, всіх дітей евакуювали, на території мікрорайону залишається понад 220 людей.

Передісторія:

Ввечері 2 серпня російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, скинувши дві керовані авіабомби, пошкодивши автомобільний міст, який веде до мікрорайону Корабел.

Як пояснювали Сили оборони півдня, визначну роль у системі оборони цей міст не відігравав. Але через його пошкодження "відрізаними" залишилися цивільні, які проживають у мікрорайоні Корабел (Острів) – на момент удару там, за даними ОВА, залишалося близько 1800 жителів. Тому місцевою владою було прийнято рішення про їх евакуацію.

У серпні МВА повідомляла про евакуацію 1565 людей з мікрорайону Корабел.

