З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 1565 людей – МВА

Ольга Глущенко Понеділок, 11 серпня 2025, 05:40
Фото: наслідки другого обстрілу армією РФ мосту у Херсоні/видання "Мост"

З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали ще 29 жителів, кількість евакуйованих сягнула 1565 людей.

Джерело: Херсонська МВА

Деталі: Повідомляється, що станом на 18:00 неділі з херсонського мікрорайону Корабел вивезли ще 29 жителів. Серед них – 2 маломобільних, яким надали необхідну допомогу під час транспортування.

Дослівно МВА: "Евакуйовані отримують підтримку з розселенням, допомогу в оформленні статусу ВПО та належних виплат. За бажанням, організовується безкоштовний переїзд до інших областей України".

Деталі: У МВА додають, що загалом з Острова вже виїхали 1565 людей, серед них – 56 дітей та 152 маломобільних громадян.

Що передувало: Станом на 8 серпня із мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 1411 людей, зокрема 56 дітей та 141 маломобільну особу.

Передісторія

  • Ввечері 2 серпня російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, скинувши дві керовані авіабомби, пошкодивши автомобільний міст, який веде до мікрорайону Корабел.
  • Як пояснювали Сили оборони півдня, визначну роль у системі оборони цей міст не відігравав. Але через його пошкодження "відрізаними" залишилися цивільні, які проживають у мікрорайоні Корабел (Острів) – на момент удару там, за даними ОВА, залишалося близько 1800 жителів. Тому місцевою владою було прийнято рішення про їх евакуацію.

Знати більше: Сили оборони півдня розповіли про обстановку довкола Херсона і спростували "висадку ДРГ в місті"

Херсоневакуаціяросійсько-українська війна
