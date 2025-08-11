З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 1565 людей – МВА

З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали ще 29 жителів, кількість евакуйованих сягнула 1565 людей.

Джерело: Херсонська МВА

Деталі: Повідомляється, що станом на 18:00 неділі з херсонського мікрорайону Корабел вивезли ще 29 жителів. Серед них – 2 маломобільних, яким надали необхідну допомогу під час транспортування.

Дослівно МВА: "Евакуйовані отримують підтримку з розселенням, допомогу в оформленні статусу ВПО та належних виплат. За бажанням, організовується безкоштовний переїзд до інших областей України".

Деталі: У МВА додають, що загалом з Острова вже виїхали 1565 людей, серед них – 56 дітей та 152 маломобільних громадян.

Що передувало: Станом на 8 серпня із мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 1411 людей, зокрема 56 дітей та 141 маломобільну особу.

Передісторія:

Ввечері 2 серпня російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, скинувши дві керовані авіабомби, пошкодивши автомобільний міст, який веде до мікрорайону Корабел.

Як пояснювали Сили оборони півдня, визначну роль у системі оборони цей міст не відігравав. Але через його пошкодження "відрізаними" залишилися цивільні, які проживають у мікрорайоні Корабел (Острів) – на момент удару там, за даними ОВА, залишалося близько 1800 жителів. Тому місцевою владою було прийнято рішення про їх евакуацію.

