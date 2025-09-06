В Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 6 вересня на території України затримали народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ", який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Джерело: СБУ, ОГП

Деталі: Джерела "Української правди" у правоохоронних органах повідомляють, що йдеться про Федора Христенка, якого мали екстрадувати з Дубаю.

Реклама:

За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби.

Серед іншого, за матеріалами справи, він налагодив "ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України".

Його протягом суботи затримали та доставили до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

РЕКЛАМА:

Що передувало: