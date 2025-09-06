В Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 6 вересня на території України затримали народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ", який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.
Деталі: Джерела "Української правди" у правоохоронних органах повідомляють, що йдеться про Федора Христенка, якого мали екстрадувати з Дубаю.
За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби.
Серед іншого, за матеріалами справи, він налагодив "ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України".
Його протягом суботи затримали та доставили до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Що передувало:
- 21 липня СБУ заявила, що разом з прокуратурою викрила народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. За матеріалами справи, він був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
- 6 серпня УП повідомило про те, що співробітники Служби безпеки України намагаються отримати свідчення проросійського народного депутата від фракції забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка на детективів НАБУ, які фігурують в операції силовиків з "нейтралізації російського впливу" на антикорупційні органи.
- У грудні 2023 року проєкт журналістських розслідувань "Схеми" дізналися, що народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Федір Христенко виїхав з України ще 14 лютого 2022 року і тепер живе там у квартирі площею 173 квадратних метри.