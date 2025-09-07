Глава МЗС Чехії: Путін – боягуз, який атакує жінок і дітей в Україні
Неділя, 7 вересня 2025, 13:23
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко відреагував на масовану атаку Росії по Україні, заявивши, що кремлівський правитель "Путін лише удає бажання миру, а насправді прагне вбити якомога більше українців".
Джерело: допис Ліпавського на сторінці в Х, пише "Європейська правда"
Деталі: У своєму дописі Ліпавський підкреслив, що минулої ночі Росія запустила понад 800 дронів і ракет, унаслідок чого загинули мирні мешканці, зокрема мати та її двомісячна дитина.
Реклама:
Дослівно: "Боягуз, який нападає на жінок і дітей. Говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора".
Передісторія:
- У ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу РФ, є влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.
- У Києві станом на 13.00 відомо про двох загиблих та 20 поранених. Також внаслідок російського удару загорілась будівля Кабміну.
- Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованого удару РФ по Україні в ніч на 7 вересня закликала зупинити російський терор.