Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Чехії: Путін – боягуз, який атакує жінок і дітей в Україні

Ірина Кутєлєва, Ольга КацімонНеділя, 7 вересня 2025, 13:23
Глава МЗС Чехії: Путін – боягуз, який атакує жінок і дітей в Україні
На фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський/уряд Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко відреагував на масовану атаку Росії по Україні, заявивши, що кремлівський правитель "Путін лише удає бажання миру, а насправді прагне вбити якомога більше українців".

Джерело: допис Ліпавського на сторінці в Х, пише "Європейська правда"

Деталі: У своєму дописі Ліпавський підкреслив, що минулої ночі Росія запустила понад 800 дронів і ракет, унаслідок чого загинули мирні мешканці, зокрема мати та її двомісячна дитина.

Реклама:

Дослівно: "Боягуз, який нападає на жінок і дітей. Говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора".

Передісторія:

ЧехіяПутінросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку
iPhone 17 отримав більший екран та "цілий день роботи" на одному заряді
футболУкраїна втратила очки з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу
Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Усі новини...
Чехія
Лідер чеських популістів хоче переглянути дозвіл на проживання усіх українців
Чеський міністр нагадав про Мюнхен-1938 на фоні зустрічі Трампа з Путіним
Чеський міністр провів зустріч із власником "Української правди" на тлі чуток про санкції
Останні новини
02:35
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну
02:15
Польський міжнародний аеропорт "Ряшів-Ясенка" закрили через "незаплановану військову активність"
01:23
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
00:46
Трамп прокоментував убивство 23-річної української біженки в Північній Кароліні
00:28
відеоУП: На Одещині невідомі з посвідченням ГУР викрали військовозобов’язаного
00:06
оновленоРосія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголосили тривогу
00:03
Apple випустила iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: помаранчевий колір, цільний корпус, рекордна батарея та покращений зум
23:53
Новини економіки 9 вересня: уряд пропонує МВФ нову програму співпраці, Лукашенко роздарює картоплю
23:35
Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
23:30
Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: