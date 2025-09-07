Глава МЗС Чехії: Путін – боягуз, який атакує жінок і дітей в Україні

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко відреагував на масовану атаку Росії по Україні, заявивши, що кремлівський правитель "Путін лише удає бажання миру, а насправді прагне вбити якомога більше українців".

Джерело: допис Ліпавського на сторінці в Х, пише "Європейська правда"

Деталі: У своєму дописі Ліпавський підкреслив, що минулої ночі Росія запустила понад 800 дронів і ракет, унаслідок чого загинули мирні мешканці, зокрема мати та її двомісячна дитина.

Дослівно: "Боягуз, який нападає на жінок і дітей. Говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора".

Передісторія: