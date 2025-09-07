Усі розділи
Зеленський: нічний удар РФ убив 4 людей, 44 – поранені

Ольга КацімонНеділя, 7 вересня 2025, 14:18
Зеленський: нічний удар РФ убив 4 людей, 44 – поранені
Фото: ОП

Внаслідок масованої нічної атаки Росії в Україні загинули четверо людей і понад 44 дістали поранення.

Джерело: допис президента Володимира Зеленського у соцмережах  

Деталі: За його словами, рятувальні та екстрені служби досі працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки ударів по всій країні.

Зеленський також розповів, що обговорив ситуацію з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери скоординували дипломатичні кроки та домовилися про нові заходи для зміцнення оборони України.

Пряма мова: "Ми скоординували наші дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді. Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони".

Передісторія:

Зеленськийросійсько-українська війнажертви
