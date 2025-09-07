Зеленський: нічний удар РФ убив 4 людей, 44 – поранені
Неділя, 7 вересня 2025, 14:18
Внаслідок масованої нічної атаки Росії в Україні загинули четверо людей і понад 44 дістали поранення.
Джерело: допис президента Володимира Зеленського у соцмережах
Деталі: За його словами, рятувальні та екстрені служби досі працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки ударів по всій країні.
Реклама:
Зеленський також розповів, що обговорив ситуацію з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери скоординували дипломатичні кроки та домовилися про нові заходи для зміцнення оборони України.
Пряма мова: "Ми скоординували наші дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді. Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони".
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- У ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу РФ, є влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.
- У Києві станом на 13.00 відомо про двох загиблих та 20 поранених. Також внаслідок російського удару загорілась будівля Кабміну.