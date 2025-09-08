СБУ заявляє, що затриманий у НАБУ "кріт" працював на ФСБ і був частиною агентурної мережі
Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявляють, що затриманий у липні співробітник НАБУ Віктор Гусаров входив до масштабної агентурної мережі російських спецслужб.
Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора
Деталі: Зазначається, що крім працівника НАБУ, до цієї мережі входили ще троє агентів, викритих раніше. Вони мали доступ до державної таємниці та документів з обмеженим доступом, використовували конспіративні методи та багато років передавали інформацію ФСБ.
За матеріалами справи, мережу курував офіцер російської спецслужби Ігор Єгоров, який почав формувати її ще у 2009 році. Першим його агентом був генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, затриманий у 2020 році за підготовку терактів і співпрацю з ФСБ.
Згодом СБУ викрила ще одного агента – колишнього заступника керівника охорони Януковича Дмитра Іванцова. У лютому 2014 року він допоміг президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму та приєднався до окупаційних сил. Наразі Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові й виконує роль резидента ФСБ, координуючи підривну діяльність інших агентів РФ в Україні.
У 2024 році СБУ викрила ще одного учасника цієї мережі – військовослужбовця Національної гвардії. За даними слідства, він протягом кількох років передавав Іванцову інформацію про українських активістів, високопосадовців, військовополонених, а також дані щодо наслідків російських обстрілів.
Щодо Гусарова, то встановлено, що він був завербований ще у 2012 році і після 2014-го продовжив передавати дані Іванцову. Листування агентів відновилося вже на третій день після так званого "референдуму" в Криму.
Слідство встановило понад 60 епізодів передачі "кротом" даних з обмеженим доступом, зокрема персональних даних українських силовиків та громадян, яких російські спецслужби планували вербувати. Для цього він використовував закриті бази даних правоохоронних органів.
Після документування злочинів співробітника НАБУ затримали. У нього вилучили телефон та комп’ютерну техніку, якими він користувався для контактів із кураторами. Йому оголошено підозру за статтями про державну зраду та несанкціоновані дії з інформацією. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У СБУ наголосили, що справа стосується конкретного співробітника і не впливає на діяльність НАБУ як інституції. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.
Передісторія:
- 21 липня стало відомо, що у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Спецпризначенці та правоохоронці провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Бюро в різних областях України.
- Перед цим Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України. За даними джерела УП, йшлося про Віктора Гусарова.
- На час проведення масових обшуків керівники обох антикорупційних структур перебували у відрядженні в Лондоні.
- Пізніше це вилилося у підозри працівникам антикорупційних органів.
Читайте також: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ
"Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"
Літній контрнаступ. Які докази російського впливу на НАБУ має СБУ