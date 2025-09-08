СБУ заявляє, що затриманий у НАБУ "кріт" працював на ФСБ і був частиною агентурної мережі

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявляють, що затриманий у липні співробітник НАБУ Віктор Гусаров входив до масштабної агентурної мережі російських спецслужб.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: Зазначається, що крім працівника НАБУ, до цієї мережі входили ще троє агентів, викритих раніше. Вони мали доступ до державної таємниці та документів з обмеженим доступом, використовували конспіративні методи та багато років передавали інформацію ФСБ.

Реклама:

фото: СБУ

За матеріалами справи, мережу курував офіцер російської спецслужби Ігор Єгоров, який почав формувати її ще у 2009 році. Першим його агентом був генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, затриманий у 2020 році за підготовку терактів і співпрацю з ФСБ.

Згодом СБУ викрила ще одного агента – колишнього заступника керівника охорони Януковича Дмитра Іванцова. У лютому 2014 року він допоміг президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму та приєднався до окупаційних сил. Наразі Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові й виконує роль резидента ФСБ, координуючи підривну діяльність інших агентів РФ в Україні.

У 2024 році СБУ викрила ще одного учасника цієї мережі – військовослужбовця Національної гвардії. За даними слідства, він протягом кількох років передавав Іванцову інформацію про українських активістів, високопосадовців, військовополонених, а також дані щодо наслідків російських обстрілів.

614РЕКЛАМА:

Щодо Гусарова, то встановлено, що він був завербований ще у 2012 році і після 2014-го продовжив передавати дані Іванцову. Листування агентів відновилося вже на третій день після так званого "референдуму" в Криму.

Слідство встановило понад 60 епізодів передачі "кротом" даних з обмеженим доступом, зокрема персональних даних українських силовиків та громадян, яких російські спецслужби планували вербувати. Для цього він використовував закриті бази даних правоохоронних органів.

Після документування злочинів співробітника НАБУ затримали. У нього вилучили телефон та комп’ютерну техніку, якими він користувався для контактів із кураторами. Йому оголошено підозру за статтями про державну зраду та несанкціоновані дії з інформацією. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У СБУ наголосили, що справа стосується конкретного співробітника і не впливає на діяльність НАБУ як інституції. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

Передісторія:

21 липня стало відомо, що у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Спецпризначенці та правоохоронці провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Бюро в різних областях України.

Перед цим Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України. За даними джерела УП, йшлося про Віктора Гусарова.

На час проведення масових обшуків керівники обох антикорупційних структур перебували у відрядженні в Лондоні.

Пізніше це вилилося у підозри працівникам антикорупційних органів.

Читайте також: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

"Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"

Літній контрнаступ. Які докази російського впливу на НАБУ має СБУ