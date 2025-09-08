Усі розділи
СБУ заявляє, що затриманий у НАБУ "кріт" працював на ФСБ і був частиною агентурної мережі

Анастасія ПроцПонеділок, 8 вересня 2025, 11:20
СБУ заявляє, що затриманий у НАБУ кріт працював на ФСБ і був частиною агентурної мережі
фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявляють, що затриманий у липні співробітник НАБУ Віктор Гусаров входив до масштабної агентурної мережі російських спецслужб.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: Зазначається, що крім працівника НАБУ, до цієї мережі входили ще троє агентів, викритих раніше. Вони мали доступ до державної таємниці та документів з обмеженим доступом, використовували конспіративні методи та багато років передавали інформацію ФСБ.

фото: СБУ

За матеріалами справи, мережу курував офіцер російської спецслужби Ігор Єгоров, який почав формувати її ще у 2009 році. Першим його агентом був генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, затриманий у 2020 році за підготовку терактів і співпрацю з ФСБ.

Згодом СБУ викрила ще одного агента  колишнього заступника керівника охорони Януковича Дмитра Іванцова. У лютому 2014 року він допоміг президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму та приєднався до окупаційних сил. Наразі Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові й виконує роль резидента ФСБ, координуючи підривну діяльність інших агентів РФ в Україні.

У 2024 році СБУ викрила ще одного учасника цієї мережі  військовослужбовця Національної гвардії. За даними слідства, він протягом кількох років передавав Іванцову інформацію про українських активістів, високопосадовців, військовополонених, а також дані щодо наслідків російських обстрілів.

Щодо Гусарова, то встановлено, що він був завербований ще у 2012 році і після 2014-го продовжив передавати дані Іванцову. Листування агентів відновилося вже на третій день після так званого "референдуму" в Криму.

Слідство встановило понад 60 епізодів передачі "кротом" даних з обмеженим доступом, зокрема персональних даних українських силовиків та громадян, яких російські спецслужби планували вербувати. Для цього він використовував закриті бази даних правоохоронних органів.

Після документування злочинів співробітника НАБУ затримали. У нього вилучили телефон та комп’ютерну техніку, якими він користувався для контактів із кураторами. Йому оголошено підозру за статтями про державну зраду та несанкціоновані дії з інформацією. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У СБУ наголосили, що справа стосується конкретного співробітника і не впливає на діяльність НАБУ як інституції. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

Передісторія:

  • 21 липня стало відомо, що у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Спецпризначенці та правоохоронці провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Бюро в різних областях України.
  • Перед цим Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України. За даними джерела УП, йшлося про Віктора Гусарова.
  • На час проведення масових обшуків керівники обох антикорупційних структур перебували у відрядженні в Лондоні.
  • Пізніше це вилилося у підозри працівникам антикорупційних органів.

