СБУ: В лавах НАБУ затримали російського "крота", котрого курував ексохоронець Януковича

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявляють про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України.

Джерело: пресслужби СБУ та ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно спецслужба: "За результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби.

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Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований ФСБ".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Віктора Гусарова.

В СБУ кажуть, що задокументували щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта.

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Вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян, додають прокурори. Персональну інформацію витягував зі закритої бази даних правоохоронних органів України.

За кожне виконане завдання, стверджують правоохоронці, агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку.

Зазначається, що після ґрунтовного документування злочинів співробітника НАБУ, його затримали працівники СБУ та ОГП. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Співробітнику НАБУ повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Дослівно ОГП: "Зазначимо, що керівництво НАБУ було поінформовано про можливі ризики відносно їхнього співробітника. Проте, жодних заходів реагування вжито не було, а після цього підозрюваний намагався знищити докази своєї протиправної діяльності".